Russische Su-27 fängt deutsches Flugzeug über der Ostsee ab

Ein Su-27-Jäger hat ein Flugzeug der deutschen Luftwaffe über der Ostsee „angetroffen“, teilte das russische Nationale Zentrum für Verteidigungsverwaltung am Dienstag mit.

„Am 1. September 2020 entdeckten russische Luftraumkontrollgeräte über den neutralen Gewässern der Ostsee ein Flugobjekt, das sich der Staatsgrenze der Russischen Föderation näherte (...). Die Besatzung des russischen Jägers identifizierte das Flugobjekt als Basispatrouillenflugzeug vom Typ P-3C 'Orion' der deutschen Luftwaffe“, hieß es in der Mitteilung.

Nachdem das Flugzeug gewendet hatte, kehrte der russische Jäger sicher zum Heimatflugplatz zurück. Wie im Nationalen Zentrum für Verteidigungsverwaltung betont wurde, erfolgte der Flug der Su-27 streng nach internationalen Regeln für die Nutzung des Luftraums.

„Es ist keine Verletzung der Staatsgrenze der Russischen Föderation durch das deutsche Flugzeug zugelassen worden“, hieß es weiter.

Ebenfalls am Dienstag wurde mitgeteilt, dass ein russisches Flugzeug MiG-3 eine Maschine der norwegischen Luftstreitkräfte nahe Russlands Grenzen über der Barentssee begleitet habe.

Aufklärungsaktivitäten nahe den russischen Grenzen

In diesem Sommer haben Experten bereits mehrmals ausländische Flugzeuge in der Nähe russischer Gebiete geortet. Senator Wladimir Dschabarow betonte, dass russische Abfangjäger bereit seien, solche Aktionen jederzeit zu unterbinden, sollte ein tatsächlicher Bedarf bestehen. Moskau hat wiederholt betont, dass ein solches Verhalten zusätzliche Spannungen in den Beziehungen zwischen den Ländern schaffe, und dazu aufgefordert, solche Flüge aufzugeben.

pd/mt/sna