Badewanne-Streich: Blogger legt seine Freundin herein und sorgt bei Zuschauern für Unmut

Spätestens beim Abtrocknen stellte die junge Frau ihre neue Hautfarbe fest - blau und wütend kam sie aus der Badewanne.

Der Blogger fand das anscheinend ziemlich lustig und amüsierte sich köstlich darüber, indem er meinte, seine Freundin sei jetzt der "böseste Schlumpf der Welt".

Ein Twitter-Nutzer kommentierte, dass er diesen Streich für lächerlich hält, und dieser Meinung waren auch andere Nutzer.

"Es könnte sie buchstäblich töten. Es ist nicht hinnehmbar, dass der Farbstoff mit den Genitalien, Augen oder dem Mund in Kontakt kommt. Es ist äußerst gefährlich. Sie muss einen Arzt aufsuchen, da dies ihre Gesundheit ernsthaft schädigen könnte", sagte ein Kommentator.

"Was hat sie ihm getan? So was macht man normalerweise aus Rache, niemand kommt auf so einen Streich einfach so", ein weiterer Kommentar.

Aber es gibt auch einige, die dem Scherz etwas Gutes abgewinnen konnten.

"Ich denke, viele der Mädchen, die dieses Video verurteilen, würden lachen, wenn das Gleiche mit ihrem Freund passiert wäre", schrieb ein Kommentator.