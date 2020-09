Der deutsche Cartoon-Zoo hat seinen Wärter verloren – Uli Stein ist tot

Es gab Zeiten, da waren Postkarten, Glückwunschkarten, Kalender oder Kaffeetassen mit den Mäusen von Uli Stein in Deutschland so allgegenwärtig wie die Werbeschriftzüge der größten Weltkonzerne. Sage und schreibe rund 1500 sogenannte Lizenzprodukte gibt es von Uli Stein. Nicht nur mit den berühmten Mäusen als Motiv, sondern vor allem auch mit Pinguinen, Katzen, Hunden oder Schweinen. Mit der Menagerie, die Stein im Laufe seiner Karriere erschuf, bildete er menschliche Alltagssituationen ab, ohne verletzend zu sein, so dass sich in seinen Karikaturen jede und jeder wiederentdecken konnte ohne beleidigt zu sein. Uli Stein hatte vor allem wegen dieser eher sanften Komik eine eingeschworene Fangemeinde. Allerdings gab es auch ebenso viele, die regelrecht allergisch auf die zeitweise omnipräsente Optik der Uli Stein Karikaturen reagierten.

Im Netz wird indes ausgiebig getrauert. Der ebenfalls sehr bekannte Cartoonist Ralph Ruthe zollte seinem berühmten Kollegen einen letzten Respekt mit einem typischen Stein-Motiv, einem Pinguin, der vor dem Tod mit einem Schild „Dagegen!“ protestiert.

Der Cartoonist Uli Stein ist verstorben pic.twitter.com/NkP33VPZ9l — Ralph Ruthe (@ralphruthe) September 4, 2020

​Der 1946 in Hannover geborene Ulrich Steinfurth, der später den Künstlernamen Uli Stein wählte, wollte zunächst eigentlich Lehrer für Deutsch, Erdkunde und Biologie werden und hatte sich dazu an der Freien Universität in Westberlin immatrikulieren lassen. Er jobbte nebenbei als Fotograf und entdeckte auf diese Weise, dass sein Herz nicht für die Pädagogik der Schule, sondern für die unterschwellige Pädagogik des Journalismus schlug. Er schmiss das Studium und verdingte sich beim öffentlich-rechtlichen Saarländischen Rundfunk. Ende der 1970er Jahre entschied sich Uli Stein aber, nur noch zu zeichnen und war als Cartoonist lange Zeit der wohl bekannteste deutsche Name weltweit. Seine Zeichnungen erschienen in mehr als 100 Zeitschriften und Periodika in ganz Europa.

Seine Bücher hatten Millionenauflagen. Von seinen Postkartenmotiven sollen im Laufe der Jahre tatsächlich 180 Millionen (!) Exemplare verkauft worden sein. Das durch diesen kommerziellen Erfolg erwirtschaftete Vermögen legte Uli Stein unter anderem in der 2018 gegründeten „Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not “ an, die alleine im Gründungsjahr der Organisation 15 Initiativen mit Zuwendungen unterstützte, ein Jahr später waren es schon 97 Tierschutzvereinigungen und Initiativen, die mit Geld aus Uli Steins Stiftungs-Vermögen und sogenannten Zustiftungen unterstützt wurden.

Uli Stein litt seit einiger Zeit an der Parkinsonschen Krankheit. Sein Tod am 28. August wurde erst jetzt bekannt. Stein ist demnach bereits im engsten Familienkreis beigesetzt. Er selbst hinterlässt keine eigene Familie. In seinem Online-Notizbuch, in dem er jeden Tag seiner extrem treuen Fangemeinde mit einem mehr oder weniger komischen Spruch und Motiv schöne Momente bereiten möchte, was er mal als seinen wichtigsten Antrieb für seine Arbeit bezeichnete, steht nun ein letzter Gruß:

„Das war’s!“