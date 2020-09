Zeigt mich wie ich bin: Thunberg spricht über Greta-Doku beim Filmfest Venedig

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat für eine Pressekonferenz beim Filmfest Venedig eine kurze Pause in ihrem Schulalltag eingelegt. Anlass war ein Dokumentarfilm mit Greta in der Hauptrolle – nach den Worten der jungen Schwedin gibt die Doku einen guten Einblick in ihre Person.

Ihrem Anliegen, mehr Klimaschutz einzufordern, blieb Greta auch in der Pressekonferenz treu.

„Wir müssen weiter über die Klimakrise sprechen und Veränderungen einfordern“, sagte die 17-Jährige am Freitag, als sie per Video zum Festival geschaltet wurde, wo am Nachmittag die Dokumentation „Greta“ gezeigt werden sollte. „Wir behandeln die Krise immer noch nicht wie eine Krise“, sagte sie.

In Hinblick auf die Corona-Pandemie ergänzte Regisseur Nathan Grossman: „Es scheint, als ob es der Menschheit schwerfällt, sich um zwei Krisen gleichzeitig zu kümmern.“ Noch immer werde die Natur zerstört, sekündlich gebe es weitere Emissionen. Dass der Film „Greta“ in Venedig gezeigt wird, hat seiner Ansicht nach eine besondere Bedeutung – dort könne man die Folgen des Klimawandels nicht ignorieren, sagte er mit Verweis auf steigende Meeresspiegel.

Der Film erzählt Thunbergs Geschichte: Von ihrem ersten Schulstreik 2018, der zu der weltweiten Jugendbewegung „Fridays for Future“ wurde, bis zu Gretas Auftritt auf dem UN-Klimagipfel in New York. An „Ich bin Greta“, so der deutsche Titel, waren auch die ARD-Sender WDR, SWR und RBB beteiligt. Der Film soll im Oktober in den Kinos starten; die Ausstrahlung im Ersten ist für November geplant.

Film zeigt mich wie ich bin

Greta Thunberg zeigte sich mit Grossmans Film, der beim Festival außer Konkurrenz läuft, zufrieden.

„Nathan zeigt mich, wie ich bin“, sagte sie. Grossman zeige kein „wütendes, naives Kind“, sondern eine „schüchterne und nerdige Person – und das ist die Person, die ich bin“. Die Dokumentation könne vielleicht auch helfen, Zweifler zu widerlegen, die behaupteten, sie schreibe ihre Reden nicht selbst oder sei fremdgesteuert.

Die 17-jährige Thunberg geht nach einem Jahr Pause seit Ende August wieder zur Schule. Während der Videoübertragung war sie in einem Raum vor einem Bücherregal zu sehen. Nach gut einer Viertelstunde entschuldigte sie sich dann aber. „Vielen Dank – und nun muss ich zurück in den Unterricht.“

mka/dpa/gs