Einjähriges Kind nach Unfall mit Kretschmann-Kolonne gestorben

Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Begleitfahrzeug von Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann ist ein einjähriges Mädchen gestorben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Mädchen hatte in dem Auto gesessen, das am vergangenen Montag in ein am Fahrbahnrand stehendes Begleitfahrzeug von Kretschmanns Kolonne gekracht war.