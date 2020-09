Griechenlands Küstenwache rettet rund 70 Migranten vor Kreta aus Seenot

Die griechische Küstenwache hat am Sonntag die Rettung von rund 70 Migranten von einem havarierten Boot südlich der Mittelmeerinsel Kreta bekannt gegeben.

Alle Menschen seien wohlauf, berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf einen Offizier der Küstenwache.

Die Verunglückten sollten zum kleinen Hafen von Paleochora auf der Südseite der Insel Kreta gebracht werden. Unter ihnen seien auch mehrere Kinder, berichtete der örtliche staatliche Radiosender ERA-Chania.

Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste auf einer gefährlichen Route, die in den meisten Fällen südlich von Kreta verläuft, nach Italien zu bringen. In der Region herrschten am Sonntag Winde der Stärke sieben bis acht.

