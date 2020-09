Corona-Pandemie: Indien belegt nun Platz zwei bei Infektionszahlen

In Brasilien, das zuvor den zweiten Platz einnahm, wurden demnach mehr als 4,13 Millionen Corona-Fälle registriert. Spitzenreiter sind wie bisher die USA mit über 6,2 Millionen Erkrankten.

Lage in Indien

Die Zahl der bestätigten Infektionen ist laut internationalen Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag innerhalb eines Tages um 90.802 auf bisher insgesamtgestiegen. Genesen seien mehr als 3,25 Millionen Menschen. In Krankenhäusern sollen nun mehr als 882.00 Patienten behandelt werden. Mehr als 71.000 Menschen kamen demnach ums Leben.

Unter anderem sei der Letalitätskennwert in Indien niedriger als im Durchschnitt in der Welt, und reduziere sich ständig. Darüber hinaus sollen nur 0,5 Prozent der Corona-Patienten künstlich beatmet werden. Zwei Prozent der Erkrankten befänden sich in der Intensivbehandlung und weniger als 3,5 Prozent bekämen Sauerstoffunterstützung.

Corona-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Laut den jüngsten Angaben der Johns Hopkins University wurden bislang weltweit mehr als 27 Millionen Corona-Fälle und über 883.000 Todesopfer registriert.

ak/sna/rtr/ae