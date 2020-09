Knapp 40.000 US-Dollar: Bibel mit Signatur von Trump zum Verkauf angeboten – Medien    

Demnach hat Trump die Heilige Schrift in der ersten Juniwoche im Weißen Haus signiert. Nun werde sie über die Plattform „Moments In Time“ angeboten, die sich auf den Verkauf von signierten Erinnerungsstücken spezialisiert, hieß es.

Allerdings gehe es nicht um jene Bibel, die Trump in der Hand hatte, als er Anfang Juni, inmitten der massiven Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA vor der St. John's Episcopal Church in Washington posierte, hieß es. Den Weg dorthin ließ sich der Präsident damals gewaltsam mit Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen freiräumen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass eine angeblich von Trump signierte Bibel zum Verkauf angeboten wird. Im vergangenen Jahr berichteten mehrere Medien, dass eine Bibel im eBay-Online-Shop zu 325 US-Dollar (knapp 300 Euro) erhältlich sei. Experten behaupteten jedoch später, die Unterschrift des US-Präsidenten sei gefälscht.

