Millionenbetrug als Minister maskierter Gauner: Pariser Gericht bestätigt Haftstrafen

Die beiden Hauptangeklagten müssen für jeweils sieben und zehn Jahre ins Gefängnis, entschied ein Pariser Berufungsgericht am Mittwoch. Damit wurde die Gefängnisstrafe für einen Mann von elf auf zehn Jahre reduziert, in den restlichen Entscheidungen bestätigte das Berufungsgericht aber das ursprüngliche Urteil vom März dieses Jahres.

"Verteidigungsminister" ergattert Millionen

Die Angeklagten hatten sich nach Auffassung des Gerichts vor rund fünfeinhalb Jahren als Frankreichs damaliger Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian ausgegeben und Dutzende Millionen Euro von Geschäftsleuten, Stiftungen oder politischen Persönlichkeiten ergaunert. Dabei sollen die Betrüger sich sogar mit Silikonmasken als Le Drian - heute Außenminister - verkleidet und für Videogespräche ein Büro inklusive Schreibtisch und Fahnen nachgebaut haben.

Auch König von Marokko betroffen

Die Masche funktionierte wie folgt: Die Betrüger sollen bei ihren Opfern um finanzielle Unterstützung für geheime Operationen - wie Geiselbefreiung in Syrien oder Terrorbekämpfung - gebeten haben. Sie hätten dann versprochen, das Geld so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Medienberichten zufolge sollen die Betrüger so weit mehr als hundert Personen und Organisationen kontaktiert haben - darunter den Erzbischof von Paris und den König von Marokko.

am/jeg