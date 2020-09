Schwerer Brand in Beiruter Hafen ausgebrochen – Videos

Am Donnerstag ist im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ein heftiger Brand ausgebrochen.

Laut einer Mitteilung der libanesischen Armee begann das Feuer in einem Gebäude in der Duty-Free-Zone, wo Ölderivate und Reifen gelagert wurden. An der Löschung sind auch Hubschrauber des Militärs beteiligt.

Sputnik überträgt live vor Ort:

Der Generalsekretär des libanesischen Roten Kreuzes beteuerte, dass der Brand nicht zu Explosionen führen werde. Er sprach von einem Verletzten – wegen Kohlenmonoxidvergiftung.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Internet-Nutzer teilten Fotos und Videos in den sozialen Medien.

لك شو هل الغضب بهل البلد ولك ليششششش بعد شووو بدن؟ يقضو على ما تبقى من الشعب او عميمحو ادلة؟ او شو ولاد الكلب #مرفأ_بيروت pic.twitter.com/WGbyxMkg1D — Mlle Paola (@mllepaolatweets) September 10, 2020

هاذه حريق مفتعل لاخفاء ادله موجوده في مرفا بيروت pic.twitter.com/wKmy0jahJV — بومحمد (@aRfdawplFKhed2k) September 10, 2020

سبحان الله ، حريق بالصدفة محل انفجار بيروت . . . نحن عايشين مع مافيات وناس بلا ضمير عم تحرق الأدلة ت ما تنطال . . . pic.twitter.com/WQxnojW0XO — ملاك وهبي malak wehbi (@wehbii_m) September 10, 2020

​Der Großbrand kommt knapp einen Monat nach der Mega-Explosion im Beiruter Hafen. Am 4. August explodierten dort 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, infolge des Unglücks starben 190 Menschen, weitere Tausende wurden verletzt. Wegen der großflächigen Zerstörung wurden mehrere Tausende Menschen obdachlos.

Der hochexplosive Stoff war 2014 vom Zoll beschlagnahmt und im Hafen gelagert worden. In Beirut wurde der Notstand ausgerufen, der mindestens bis 19. September gelten soll.

​msch/sna