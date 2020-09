Weltkriegsmunition in Dortmunder Wohnung gefunden – Mine entschärft

Die entdeckte Mine soll den Angaben zufolge am Mittwochabend abtransportiert und unter Aufsicht von Fachleuten gegen 23.20 Uhr gesprengt worden sein. Die Polizei wies darauf hin, dass der Knall zu hören gewesen sei. Es habe allerdings keine Gefahr für Bürgerinnen und Bürger gegeben. Der genauere Ort wird nicht präzisiert.

Die Wohnungsdurchsuchung, die um 7.30 Uhr begann, habe auf dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz beruht. „Dieser Verdacht bestätigte sich bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses. Ein 68-jähriger Mann wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen“, heißt es.

Spezialisten der Feuerwehr sicherten und untersuchten die von der Polizei entdeckten verdächtigen Substanzen. Auch Spezialisten des Landeskriminalamts waren vor Ort im Einsatz. „Wir sind in einem sehr frühen Stadium“, so ein Sprecher der Polizei auf die Frage, um welche Stoffe es gehe.

Die Durchsuchung durch Beamte der Bereitschaftspolizei sei in verschiedenen Bereichen des Mehrfamilienhauses in einer Reihenhaussiedlung vorgenommen worden, wo der Verdächtigte wohne. Die Volksgartenstraße im Dortmunder Stadtteil Lütgendortmund war wegen der Aktion vorübergehend abgeriegelt. Am späten Abend seien an dem Einsatzort zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr und dutzende Feuerwehrleute zu sehen gewesen.

Die Beamten schrieben auf Twitter, dass die Straße in der Volksgartenstraße weiterhin gesperrt bleibe.

Lütgendortmund: Im Rahmen eines vorlaufenden Einsatzes in der Volksgartenstraße bleibt die Straße weiterhin gesperrt. Auch in der Dellwiger Straße kann es zeitweise zu Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. #polizei #feuerwehr pic.twitter.com/Oxt3XHpI1R — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) September 10, 2020

Die Hintergründe der Razzia in der Wohnung seien aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben worden.

ao/mt/dpa