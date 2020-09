Nach schwerem Brand in Beiruter Hafen: Behörde nennt mögliche Ursache

„Das Feuer brach in einem Lagerhaus außerhalb von Hangar 12 aus, und wir müssen auf eine eingehende Untersuchung des Vorfalls warten“, zitiert der libanesische TV-Sender LBC Najjar.

Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, hieß es weiter.

Am Donnerstag ist im Hafen von Beirut ein heftiger Brand ausgebrochen. Laut einer Mitteilung der libanesischen Armee begann das Feuer in einem Gebäude in der Duty-Free-Zone, wo Ölderivate und Reifen gelagert wurden. An der Löschung waren auch Hubschrauber des Militärs beteiligt. Alle Straßen um den Hafen herum, darunter die Autobahn, die von Beirut nach Norden führt, wurden von der Polizei blockiert.

Der Generalsekretär des libanesischen Roten Kreuzes sprach von einem Verletzten – wegen Kohlenmonoxidvergiftung.

Der Präsident des Libanon wird Berichten zufolge im Zusammenhang mit dem Vorfall eine Sitzung des Obersten Sicherheitsrates abhalten.

Gewaltige Explosion im Hafen von Beirut

Der Großbrand kommt knapp einen Monat nach der Mega-Explosion im Beiruter Hafen. Am 4. August explodierten dort 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, infolge des Unglücks starben 190 Menschen, weitere Tausende wurden verletzt. Wegen der großflächigen Zerstörung wurden mehrere Tausende Menschen obdachlos.

Der hochexplosive Stoff war 2014 vom Zoll beschlagnahmt und im Hafen gelagert worden. In Beirut wurde der Notstand ausgerufen, der mindestens bis 19. September gelten soll.

