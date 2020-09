Russland und Brasilien einigen sich auf Lieferung von 50 Millionen „Sputnik V“-Impfstoffdosen

„Erwartet wird, dass die Impfstofflieferungen nach Brasilien im November 2020 beginnen, wenn die brasilianischen Regierungsbehörden dies genehmigen. Diese Genehmigung soll die Ergebnisse der Untersuchung des Impfstoffs nach der Registrierung berücksichtigen“, heißt es in einer Mitteilung des RDIF. Das Abkommen werde auch zukünftige Lieferungen des Impfstoffs in ganz Brasilien ermöglichen.

Viele Länder würden sich dazu bekennen, dass es sehr wichtig sei, unter den Corona-Impfstoffen ein Medikament auf der Grundlage menschlicher Adenovirus-Vektoren zu haben. Denn dabei handle es sich um eine sorgfältig untersuchte Impfstoff-Plattform, deren Sicherheit durch jahrzehntelange Forschung bestätigt worden sei. Darunter in 75 Studien, die in internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden seien sowie mehr als 250 klinische Studien, heißt es in der Vereinbarung.

Anfang September hatten die Behörden des brasilianischen Bundesstaates Paraná unter Berufung auf ein bilaterales Abkommen mit dem russischen Fonds für direkte Investitionen angekündigt, mit den Tests des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik-V“ an 10.000 freiwilligen Medizinern im Oktober zu beginnen. Das Abkommen mit dem RDIF umfasst neben der dritten Phase der klinischen Tests auch die Produktion und den Vertrieb des Medikaments in Brasilien.

Sicher und wirksam

Der Impfstoff „Sputnik V“ basiere auf einer bewährten Plattform von menschlichen Adenovirus-Vektoren, während andere Corona-Impfstoffe neue Plattformen nutzen, nämlich adenovirale Vektoren von Affen oder die mRNA (Boten-Ribonukleinsäure), sagte Kirill Dmitriev, Generaldirektor des RDIF.

„Die jüngsten Entwicklungen in der globalen Pharma-Industrie im Zusammenhang mit der Aussetzung von Tests von Corona-Impfstoffen zeigen, wie wichtig eine diversifizierte Vorgehensweise bei der Impfstoffversorgung ist“, wird Dmitriev in der Mitteilung von RDIF zitiert.

Dmitriev verwies darauf, dass bei den klinischen Tests des russischen Impfstoffs keine ernsten Nebenwirkungen festgestellt worden waren. Außerdem habe der Impfstoff „Sputnik V“ bei 100 Prozent der Teilnehmer eine stabile humorale und zelluläre Immunantwort gebildet. Die Impfstoffe, die auf neuen Plattformen basieren, hätten jedoch ihre Sicherheit noch nicht bewiesen, betonte Dmitriev. Es würden noch keine Daten über deren Karzinogenität oder Auswirkungen auf die Fertilität vorliegen.

„Wir freuen uns, einen so wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten, indem wir unseren Partnern in Brasilien den sicheren und wirksamen Impfstoff „Sputnik V“ zur Verfügung stellen“, äußerte der RDIF-Chef.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte zuvor den weltweit ersten Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus registriert, der den Namen „Sputnik V“ erhielt. Er wurde vom Gamaleya-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie mit Unterstützung des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt.

Experten zufolge wiesen alle Freiwilligen bei den klinischen Studien hohen Antikörpertiter aus. Es seien keine schwerwiegenden Komplikationen festgestellt worden, hieß es.

Kirill Dmitriev zufolge erhielt der RDIF Kaufanfragen aus mehr als 20 Ländern für insgesamt eine Milliarde Dosen Impfstoff. Zudem habe Russland eine lokale Impfstoff-Produktion mit fünf Ländern vereinbart. Die vorliegenden Kapazitäten ermöglichen es, innerhalb eines Jahres 500 Millionen Impfdosen herzustellen.

Der zweite russische Corona-Impfstoff, der vom Zentrum für Virologie und Biotechnologie „Vektor“ entwickelt wurde, soll im September verfügbar sein.

ak/asch/sna/ae