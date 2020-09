Wien: Sohn monatelang in Keller eingesperrt? Bislang keine Beweise gefunden

„Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnten bis dato keine eindeutigen Beweise auf ein kriminelles Verhalten gefunden werden“, teilte die Polizei am Freitag mit. Laut Zeugenaussagen habe sich der 45-Jährige vor den Sommerferien zeitweise im Garten des Hauses aufgehalten.

Die Mutter bestreitet die Vorwürfe. Ihr Sohn habe jederzeit die Möglichkeit gehabt, den Keller zu verlassen und sei auch ausreichend von ihr versorgt worden. Da letzte Zweifel an der Aussage des Mannes aber nicht ausgeräumt seien, werde gegen die 77-Jährige weiter wegen möglicher Freiheitsentziehung ermittelt, hieß es.

Mann behauptet, eingesperrt worden zu sein

Die Mutter hatte am Mittwoch Mediziner wegen des bedrohlichen Gesundheitszustands ihres Sohnes alarmiert. Diese wiederum riefen die Polizei wegen des „sanitären Übelstands“ vor Ort.

Der Schwerkranke erzählte auf dem Weg in die Klinik, dass er von seiner Mutter seit April in einem Kellerabteil eingesperrt worden sei. Er war laut Polizeiangaben anfangs in Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand habe sich inzwischen stabilisiert. Er sei aber noch nicht vernehmungsfähig.

