Papst Franziskus nennt Vergnügen an Essen und Sex „göttlich“

Wieder einmal hat es Papst Franziskus geschafft, viele Katholiken zu überraschen: In einem Interview mit einem italienischen Schriftsteller offenbart der Heilige Vater seine Meinung zu Sex und Essen.

Die Freuden gut gekochten Essens und liebevollen Geschlechtsverkehrs seien „göttlich“, schreibt das Oberhaupt der katholischen Kirche im „Terrafutura“, einem vor kurzem veröffentlichten Interviewbuch von Carlo Petrini, dem Gründer der „Slow Food“-Bewegung.

Er sagt sogar, die Kirche habe gutes Essen und Sex in "übereifriger Moral" fälschlicherweise als Laster verurteilt. Das sei eine „falsche Interpretation der christlichen Botschaft“. Diese Ansichten haben enormen Schaden angerichtet, der auch heute noch stark zu spüren sei, so Franziskus.

Sexuelles Vergnügen macht die Liebe schöner

„Das Vergnügen des Essens ist dazu da, dich durch das Essen gesund zu halten, so wie das sexuelle Vergnügen dazu da ist, die Liebe schöner zu machen und den Fortbestand der Spezies zu garantieren“, schreibt der Pontifex, wie der irische öffentlich-rechtliche Sender RTÉ berichtete.

Darin betont er: „Das Vergnügen kommt direkt von Gott, es ist weder katholisch noch christlich noch irgendetwas anderes, es ist einfach göttlich“.

„Terrafutura“: Papst schildert seine ökologische Bekehrung

Das Buch „Terrafutura“, das am Mittwoch in Italien erschienen ist, fasst drei Begegnungen von Papst Franziskus und Carlo Petrini zwischen Mai 2018 und Juli 2020 zusammen. Dabei schildert Franziskus unter anderem seine eigene ökologische Bekehrung, sein Anliegen für die Amazonas-Synode und deutet mögliche Aussagen der neuen Enzyklika über eine Post-Covid-Welt an.

