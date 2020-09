Charlottesville entfernt Denkmal für Soldaten der Konföderierten-Armee

Demnach wurde die Bronzestatue mit dem Namen „At Ready“ (dt.: „In Bereitschaft), die einen Soldaten mit einer Waffe in der Hand darstellt, am Samstag abgebaut. Die Entfernung wurde via Facebook übertragen. Die entsprechende Entscheidung wurde durch Proteste gegen die Polizeigewalt gegenüber der schwarzen Bevölkerung beeinflusst, die nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz entflammt waren.

Gesetzgeber des Bundesstaates Virginia hatten Anfang des Jahres einen Gesetzentwurf zur Entfernung von Statuen von Konföderierten verabschiedet, der den lokalen Regierungen die Befugnis zur Entfernung von Denkmälern in ihrem öffentlichen Raum überträgt.

Etwa 100 Ortsbewohner begrüßten den Abriss des Denkmals, indem sie Beifall klatschten.

Das Denkmal befand sich in der Nähe des Ortes, an dem es 2017 zu Zusammenstößen zwischen Anhängern von Neonazis und linken Aktivisten gekommen war.

Am 12. August 2017 demonstrierten rechtsextreme Gruppen, darunter auch Anhänger der Alt-Right-Bewegung sowie frühere Vertreter des Ku-Klux-Klans in Charlottesville gegen die geplante Entfernung einer Statue des Generals des Konföderierten Heers Robert E. Lee durch die lokalen Behörden. Dabei kam es zu blutigen Ausschreitungen. Später war dort ein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gerast. Nach den Krawallen wurden in den USA landesweit mehrere Konföderierten-Denkmäler demontiert.

asch/ae