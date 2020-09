Proteste nach Tötung eines Afroamerikaners durch Polizei in Pennsylvania

Der Zwischenfall ereignete sich demnach am Sonntagnachmittag, kurz nach 16.00 Uhr. Ein Polizist habe auf einen Telefonanruf wegen Ruhestörung reagiert. Als er in der entsprechenden Wohnung eingetroffen sei, sei Munoz aus dem Inneren eines Hauses gekommen und auf den Polizeibeamten zugerannt, was die Aufnahmen der Körperkamera des Polizisten zeigen sollen. Munoz soll mit einem Messer „in bedrohlicher Weise“ hantiert haben. Als der Beamte von Munoz weggelaufen sei, habe er mehrere Schüsse abgefeuert. Munoz sei noch an Ort und Stelle gestorben.

Zu dem Zwischenfall werde ermittelt. Medienberichten zufolge wurde der Polizeibeamte von seinem Amt suspendiert.

Nach Angaben des Fernsehsenders WGAL-TV wurden bei dem Protest gegen die Schießerei am Sonntag Scheiben von Polizeifahrzeugen eingeschlagen. Auch mehrere Gebäude seien von den Demonstranten beschädigt worden. Die Protestierenden seien zur Polizeistation der Stadt marschiert und hätten gerufen: „So sieht Demokratie aus.“

Am Montag versammelten sich mehrere hundert Menschen vor dem Polizeigebäude. Die Protestierenden begannen, Ziegelsteine, Wasserflaschen und Steine auf die Polizei zu werfen. Daraufhin wurde die Menschenmenge mit Tränengas aufgelöst.

Nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis kommt es immer wieder in verschiedensten US-Städten zu teilweise gewaltsamen Protestaktionen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegenüber Schwarzen.

