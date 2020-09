Mit Drosten-Studie, Erschießungsszenen & Co. – Bild räumt fünf Rügen des Presserats ab

Der Deutsche Presserat, der vierteljährlich zusammenkommt, um Beschwerden über die Berichterstattung von Print- und Onlinemedien zu prüfen, hat zwölf öffentliche Rügen, sechzehn Missbilligungen und achtundzwanzig Hinweise ausgesprochen. Insgesamt waren 115 Beschwerden eingegangen, wovon 61 als begründet gewertet worden sind.

Gründe für die öffentlichen Rügen waren dieses Mal unter anderem Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, Clickbaiting, das Bedienen von Sensationsgier und Schleichwerbung für Produkte.

Bild „punktet“ mit Drosten-Studie, Tötungsszene und Foto eines Mordopfers

Wer die Rügen des Presserats regelmäßig verfolgt, für den stand der „Gewinner“ vermutlich schon fest: Bild und Bild.de räumen auch diesmal kräftig ab und kassieren fünf der zwölf Rügen. Waren es in der Vergangenheit oft Persönlichkeitsrechte, für deren Verletzung das Boulevardblatt öffentlich gerügt wurde, ist bei den jüngsten Rügen auch ein aktueller Bezug auf die Corona-Krise zu finden. So gilt die erste Rüge einem Bild-Artikel mit dem Titel „Fragwürdige Methoden: Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch“. In der Berichterstattung erkannte der Beschwerdeausschuss mehrere schwere Verstöße gegen. So sei die Formulierung „grob falsch“ nicht von zitierten Expertenmeinungen gedeckt gewesen, es sei auch nicht erwähnt worden, dass es sich bei der Studie um eine noch zu überprüfende Vorveröffentlichung gehandelt habe. Im englischsprachigen Original habe zudem gestanden, Kinder „könnten“ ansteckend sei, wohingegen die Bild „können“ geschrieben habe. Außerdem habe die Zeitung unterstellt, der Virologe Christian Drosten habe womöglich Tatsachen unterdrückt.

Wegen der unangemessenen Darstellung von Brutalität und Leid wurde Bild.de gerügt. Konkret handele es sich um ein Video, auf dem zu sehen sei, wie ein Mann auf offener Straße erschossen werde.

„Nach Ansicht des Presserats bediente das Video, in dem die Tötung wiederholt gezeigt wurde, reine Sensationsinteressen.“

In einem weiteren beanstandeten Fall hatte Bild Fotos eines getöteten Ehepaares und dessen ebenfalls toten Sohnes identifizierbar abgebildet und behauptet, der Sohn habe die Eltern getötet. Dies habe jedoch nicht gestimmt, denn der Sohn sei selbst auch Opfer des Verbrechens geworden. Eine solche Berichterstattung verletze die Kriterien der Vorverurteilung nach Richtlinie 13.1 des Pressekodex. Die identifizierbare Abbildung der getöteten Familie stelle zudem einen schweren Verstoß gegen den Opferschutz dar, so der Deutsche Presserat. Ebenfalls wegen Verstoßes gegen den Opferschutz kassiert Bild.de eine Rüge für die unverpixelte Abbildung eines Vergewaltigungsopfers kurz nach Auffinden durch die Polizei. Die letzte der insgesamt fünf Rügen wird auch mit Verstoß gegen den Opferschutz begründet – Bild.de hatte für seine Berichterstattung das unverpixelte Foto eines Mordopfers benutzt, welches das Medium ohne Einwilligung der Angehörigen von der Facebook-Seite des Mordopfers genommen hatte.

Clickbait, Corona und sexueller Missbrauch

Jeweils eine Rüge des Presserats kassierten DerWesten.de, Nordkurier.de und die Sächsische Zeitung – aus drei ganz unterschiedlichen Gründen. So hatte DerWesten.de bei drei beanstandeten Artikeln mit den reißerischen Überschriften Erwartungen geweckt, die in den Artikeln nicht erfüllt wurden. So lockte eine der Überschriften etwa mit Informationen zum Gesundheitszustand von Michael Schumacher, im Artikel selbst fand sich davon aber nichts wieder. So etwas nenne man Clickbait und das verstoße nicht nur gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, sondern schade dem Ansehen der Presse allgemein, urteilte der Presserat.

Wegen der unangemessen sensationellen Darstellung von Gewalt, Brutalität und Leid wurde Nordkurier.de gerügt. In seiner Berichterstattung über einen Strafprozess wurde unter anderem eine detaillierte Schilderung des sexuellen Missbrauchs eines Kindes publiziert. Eine solche Wiedergabe sei nicht notwendig, um die Grausamkeit der Tat zu verstehen, und könne das Missbrauchsopfer dauerhaft stigmatisieren.

Mit einem möglichen Corona-Wundermittel hat sich die Sächsische Zeitung hervorgetan. Berichtet wurde über ein Mundspray mit ätherischen Ölen, das einen möglichen Schutz gegen Corona-Viren darstellen sollte. „Die Beschreibung der möglichen positiven Wirkung des Produktes erfolgte dabei undifferenziert und unkritisch, sodass der Presserat eine unangemessen sensationelle Darstellung eines medizinischen Themas erkannte, mit der unbegründete Hoffnungen erweckt werden könnten. Zudem entstand durch die Berichterstattung ein Werbeeffekt für das Spray, wodurch Ziffer 7 des Pressekodex verletzt wurde“, begründete der Presserat seine Rüge.

Schleichwerbung

Die restlichen jetzt ergangenen Rügen lassen sich unter dem Begriff „Schleichwerbung“ zusammenfassen und gingen die Zeitschrift Petra, das Automagazin Off Road, das Jugendmagazin Mädchen.de und das Magazin Gala.