Moskau meldet Kaufanfragen für Corona-Impfstoff „Sputnik V” aus Afrika

Russland erhält Kaufanfragen für den Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus „Sputnik V“ aus afrikanischen Ländern. Moskau wird an diesem Thema so weit wie möglich weiterarbeiten. Dies gab der Sondergesandte des russischen Außenministeriums, Oleg Oserow, gegenüber der Agentur RIA Novosti am Dienstag bekannt.