US-Navy-Zerstörer „Theodore Roosevelt“ auf der Fahrt ins Schwarze Meer

Der Zerstörer der US-Marine, „Theodore Roosevelt“, steuert laut dem Pressedienst der Sechsten Flotte der US-Marine das Schwarze Meer an, um mit NATO-Partnern und Verbündeten „Einsätze zur Gewährleistung der Sicherheit auf dem Meer durchzuführen“.

„Am 15. September 2020 begann der Zerstörer ‚Theodore Roosevelt‘ der Arleigh Burke-Klasse mit Lenkwaffen an Bord, das Schwarze Meer anzusteuern, um gemeinsam mit Nato-Verbündeten und Partnern die Sicherheit auf dem Meer in der Region zu gewährleisten“, heißt es in der Erklärung.

Es wird betont, dass dies bereitsseit Anfang 2020 sein werde, dass ein Schiff der US Navy in das Schwarze Meer einläuft.

Zuvor, im Juli, hatte sich der Zerstörer „Porter“ in das Schwarze Meer begeben, um an den gemeinsamen Übungen „Sea Breeze 2020“ mit der Ukraine teilzunehmen.

ek/mt/sna