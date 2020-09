Sputnik vor Ort: Darum wollen die wütenden Bürger von Lesbos kein zweites Moria

Ein verheerendes Feuer vernichtete das größte Flüchtlingslager in Griechenland – „Moria“ auf der Insel Lesbos. Nun hoffen die Einwohner der Insel, die Last des gewaltigen Migrationsdrucks stemmen musste, auf eine Wende.

Das Gefühl, das jetzt auf der Insel zu spüren ist: „Jetzt oder nie!“. Die Einwohner fordern ein Ende dieses Dramas.

Zugleich spüren sie, dass die Medien das Problem einseitig beleuchten und alle Einheimischen als Fremdenhasser dargestellt werden. Ihnen zufolge ist das ungerecht, weil dadurch ein falscher Eindruck entsteht. Vielmehr sollten die dramatischen Veränderungen in den vergangenen fünf Jahren auf der Insel in den Fokus rücken.

Sputnik ging durch die Altstadt von Mytilini.

“Wir sind auf der eigenen Insel in Isolation”

Katerina Korfiati, Besitzerin eines kleinen Haushaltswarenladens:

„Wir alle sind einfach Opfer der Umstände. Im vergangenen Winter wollten sie (die Regierung – Anm.d.Red.) ein neues geschlossenes Migrantenzentrum auf dem Berg Karava errichten, während in Moria bereits etwa 20.000 Menschen untergebracht waren. Wir verstanden sofort, dass auf Lesbos gleich zwei Zentren geplant werden. Zu uns wurden acht Spezial-Polizeieinheiten geschickt, weil man wusste, dass eine Reaktion der örtlichen Bevölkerung folgen würde.

Jetzt fühlen wir uns wieder isoliert in unserer Stadt. Es kommt ständig zu Vorfällen. Jetzt müssen einige Einwohner des Dorfes Panaguida (sechs Kilometer von der Stadt entfernt) wegen der Absperrungen einem Umweg von 40 Kilometern zurücklegen, um zur Arbeit in der Stadt zu kommen.

Wir können nicht mehr akzeptieren, was andere für uns für das Beste halten. Medien berichten nur über das Drama – Flüchtlinge und Migranten. Und wir sind ja immer Rassisten.“

Was denkt die Kleinunternehmerin über die Zukunft der Insel? Sie verheimlicht nicht ihre Angst vor dem Bau eines neuen ständigen Flüchtlingszentrums. Allerdings sind die Einwohner entschlossen gestimmt und wollen verhindern, dass der Grundstein für dieses Zentrum gelegt wird.

Was das Verhalten der Regierung zu dieser Frage betrifft, äußerte sie die Meinung, dass die Migrantenströme unter der neuen Regierung (Regierungspartei „Neue Demokratie“ – Anm. d. Red.) wegen des verstärkten Schutzes der Meeresgrenze zurückgingen. Zudem wurden einige Migranten und Flüchtlinge auf das Festland verlegt, allerdings gab es noch nie eine reale Lösung dieses Problems.

„Wir sind Staatsbürger zweiter Klasse“

„Es würde ausreichen, wenn auf der Insel kein neues Zentrum entsteht! Ich bin Nachkomme von wirklichen Flüchtlingen, mein Urgroßvater wurde von Türken erstochen, wir wissen, was das heißt, Flüchtling zu sein …“, sagte Dimitris Viras, Leiter einer Buchhandlung in Mytilini.

„Unsere Familie verfügt über ein kleines Grundstück bei Moria, das bereits meine Oma, die ein Flüchtling war, nach schwerer physischer Arbeit als ihr Heiratsgut kaufte, damit sie heiraten könnte. Jetzt wissen wir nicht einmal, ob es noch existiert.

Die Menschen, die jetzt hier sind, sind keine Flüchtlinge. Flüchtlinge waren jene, die vor fünf Jahren kamen. Damals haben die Griechen, weil wir ein gastfreundliches und christliches Volk sind, sie aufgenommen und ihnen geholfen.

Was änderte sich jetzt? Sie nennen uns Rassisten, Spezial-Polizeieinheiten kommen, verprügeln und beschimpfen die Einwohner der Stadt Mytilini. Unser Lebensstandard hat sich massiv zum Schlechten gewandelt.

Die Migranten sollen hier nicht mehr bleiben. Sie zerstörten unser Eigentum, es gibt keine Plantagen mehr, nichts. Vor drei Tagen setzten 50 Menschen die Insel in Brand. Wir sind Staatsbürger zweiter Klasse. Viele von ihnen haben vieles erlebt, doch nicht alle. Unter ihnen gibt es auch viele islamistische Elemente.

Sie müssen jetzt weg – unabhängig davon, wer sie sind. Man sollte jenen Asyl gewähren, die das brauchen, damit sie eine Möglichkeit haben, in das europäisches Land fahren können, wohin sie wollen.“

Laut Viras hat das Migrantenproblem in den letzten fünf Jahren neben der Wirtschaftskrise zu einem starken Einbruch des Handels geführt. Zudem ging auch der Pilgerstrom zurück, was auch eine wichtige Einnahmequelle für Lesbos war. Das alles erfolgt vor dem Hintergrund der Ängste vor den Nachbarn. „Wir sind im Würgegriff der Türkei“, sagte Viras.

Ihm zufolge sind für dieses doppelte Drama, das jetzt seinen Höhepunkt erreichte, griechische, aber vor allem europäische Politiker und ihre Heuchelei bei dieser Frage verantwortlich. „Die Insel sollte einen Aufstand organisieren und die Politiker mit Steinen bewerfen. Europa missbraucht uns nach eigenem Ermessen. Die Politiker führen ihr Spiel hinter unserem Rücken.“

Seine Schlussfolgerung fasst die tragische Ironie der Situation auf der Insel zusammen: „Gott, mache alles Mögliche für uns und für sie. Am erstaunlichsten ist, dass sowohl wir als auch sie dasselbe wollen – dass sie fortgehen.“

„Alle Politiker – unerwünschte Gäste auf der Insel“

Als Sputnik mit den Brüdern Sotiris und Fotis Geomilas, den Besitzern eines Juweliergeschäfts auf der Handelsstraße sprach, rief ihre 85-jährige Mutter sie an.

Fotis sagte: „Schauen Sie, sie ruft uns an in Tränen und fragt: Meine Kinder, was passiert?“

Sein Bruder Sotiris sagt uns, dass seine Kinder nicht aus Athen zurückkehren wollen, um das Geschäft zu führen, obwohl sie in der Hauptstadt im selben Bereich beschäftigt sind. Sie halten die Insel für „tot“.

Er betont enttäuscht: „Die Politiker haben uns verkauft. Niemand tauchte auf, um zu sehen, was mit uns passiert. Für mich sind sie unerwünschte Personen. Sie sind nicht mutig genug, mit der Faust auf den Tisch zu hauen.“

Er meint, wie auch die meisten Einwohner von Lesbos, dass die Lage auf der Insel auf keinen Fall an die Situation von 2015 erinnere.

„2015 bestand unsere Aufgabe darin, den Menschen, die vor dem Krieg flohen, den Säuglingen zu helfen. Wir haben das gemacht. Dann hat sich alles geändert. Sie begannen, unsere religiösen Symbole zu schänden, beschimpften die Einwohner, töteten, klauten Viehherden, drohten und beraubten uns. Jene, die sie unterstützen, richten sich nach persönlichen Motiven, weil große Geldsummen auf dem Spiel stehen.

Derzeit entfallen 30.000 Migranten am Stadtrand auf 30.000 Einheimische. Hat mich jemand hier gefragt, wie es mir geht? Wie steht es um meine Arbeit? Wie geht es meiner Familie? Sie sagen uns – ‘Waschen Sie sich die Hände, halten Sie Abstand wegen Corona‘, und in Moria waren 14.000 Menschen ‚zusammengepfercht‘, mit einer Flasche Wasser in schrecklichen Verhältnissen.“

Die zwei Brüder vergleichen die Situation mit einer Waffe, die schießen kann, wenn die Einwohner wegen des Baus eines neuen Zentrums bzw. Verlängerung des Aufenthalts der Migranten bzw. Flüchtlinge auf der Insel für eine unbestimmte Zeit unter Druck gesetzt werden.

„Die Einwohner von Lesbos werden die Entstehung eines neuen Morias nicht zulassen“, sagte Sotiris Geomilas. Diesmal werde gegen die Schaffung eines neuen geschlossenen Zentrums die ganze Insel rebellieren. Das werde nicht nur die Sache von Moria und den Einwohnern am Fuße des Bergs Karava sein, es werde sich die ganze Insel mit einem gemeinsamen Ziel zusammenschließen.

Er beschrieb diese fünf Jahre der Existenz von Moria in einem Satz: „Griechenland wurde der Migration zum Opfer gebracht, und Lesbos – Griechenland.“