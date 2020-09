Büro zum Kampf gegen Verzerrung der Geschichte in Russland eingerichtet

Das Ermittlungskomitee Russlands hat ein Büro zur Koordinierung der Such- und Archivarbeiten ins Leben gerufen, um gegen die Verzerrung der Geschichte zu kämpfen. Überdies haben Russland und Deutschland laut dem Chef des Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, vor, bei Untersuchungen der NS-Verbrechen zusammenzuarbeiten.

„Unsere Pflicht ist es, den guten Namen der lebenden und gefallenen Befreier, Zivilisten und Opfer der Nazis zu schützen. Sich an die Lehren des Krieges zu erinnern und diese zu kennen – das bedeutet, auch die Möglichkeit zu haben, die Wiederholung von Tragödien und Fehlern der Gegenwart zu verhindern. Angesichts dessen haben wir vor Kurzem ein Büro zur Koordinierung der Such- und Archivarbeiten des Ermittlungskomitees eingerichtet“, so Bastrykin.

„Wir müssen die Verzerrung der historischen Wahrheit verhindern, unter anderem durch strafrechtliche Maßnahmen“, fügte er hinzu.

Zuvor hatte der stellvertretende Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg, Thomas Will, gegenüber RIA Novosti angekündigt, dass die zuständige Stelle Deutschlands für die Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem russischen Ermittlungskomitee plädiere, was die Untersuchungen der Nazi-Verbrechen angehe.

Bastrykin teilte im Hinblick darauf mit, derzeit werde die Kooperation mit der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg in Einklang gebracht. „Diese Zusammenarbeit wird zweifellos zusätzliche Impulse der Untersuchung solcher Verbrechen geben“, sagte Bastrykin.

