Nato richtet neues Atlantik-Kommando ein

Die Nato will an diesem Donnerstag ein neues Atlantik-Kommando in den USA für einsatzfähig erklären.

Demzufolge soll die Norfolk-Einheit im US-Bundesstaat Virginia einen qualitativeren Schutz für Kommunikations- und Transportwege zwischen Nordamerika und Europa sichern.

Aus der Verteidigungsallianz heißt es, dass angesichts ziviler Handelswege und Kommunikationskanälen sowie militärischer Nachschubrouten der Nordatlantik „von vitaler Bedeutung für die Sicherheit Europas“ sei.

Die Nato reagiert somit – mit der Stärkung ihrer Streitkräfte- und Kommandostruktur – auf die als aggressiv empfundene Politik Russlands. Darunter würde verstanden, dass sich die östlichen Bündnispartner besonders bedroht fühlen würden – dies, nachdem die Schwarzmeerhalbinsel Krim wieder russisch geworden sei.

Es gibt mehrerebei der Nato, eines davon beinhaltet, dass russische U-Boote Unterseekabel zwischen Europa und den USA kappen könnten. Durch diese Kabel geht zudem ein Teil der Internetkommunikation.

Attacken solcher Art können zu einer hybriden Kriegsführung gehören. Dies bedeutet, sie könnten eine Mischung offener und verdeckter Kriegshandlungen darstellen.

Das Kommando in Norfolk (JFCNF) ergänzt somit ein kürzlich geschaffenes Kommando in Ulm (JSEC) in Baden-Württemberg. Das letztgenannte hatte bereits ein Jahr zuvor die erste Stufe der Einsatzfähigkeit erzielt. Das Ulm-Kommando ist demnach für Material- und Truppentransporte in Europa zuständig. Beide Kommandos sollen gemäß dem Plan ihre volle Einsatzbereitschaft bis September 2021 erreichen.

270 Offiziere und Soldaten insgesamt werden dem JSEC in Ulm angehören. Im Kriegsfall soll das Kontingent bis zu 600 zählen. Die geplante Anzahl des Personals für das JFCNF in den USA beläuft sich auf 150 Männer und Frauen.

