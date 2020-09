Viele Migranten gehen ins neue Lager von Lesbos, Drosten warnt vor Corona-Zuspitzung in Deutschland

Viele Migranten gehen ins neue Lager von Lesbos; Peking reagiert mit Militärübung auf US-Besuch in Taiwan; Entscheidung zu Tiktok kommt bald; Proteste gegen Lockdown in Israel; Drosten warnt vor Corona Zuspitzung in Deutschland; The Batman-Dreh läuft nach Pause wegen Corona-Fall wieder an

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Freitag geschehen ist.

Viele Migranten gehen ins neue Lager von Lesbos

Mehr als 5000 Migranten sind nach offiziellen Angaben in den vergangenen Tagen in das Zeltlager von Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos gegangen. Wie das Staatsfernsehen zeigte, standen auch heute Morgen Hunderte Menschen Schlange vor dem Eingang des Lagers. Bislang wurden nach Angaben des Migrationsministers Mitarakis 135 Migranten positiv auf Covid getestet. Sie wurden im Zeltlager isoliert. Humanitäre Organisationen bemängeln, es gebe keine ausreichende Gesundheitsfürsorge im Lager. Dies dementierte die Regierung in Athen. Nach dem Brand des Lagers Moria waren vergangene Woche auf Lesbos gut 12.000 Migranten obdachlos geworden. Viele zögern, das neue Lager zu beziehen; sie befürchten, dort eingesperrt zu werden, und fordern stattdessen, von der Insel aufs Festland gebracht zu werden. Dies fordern auch humanitäre Organisationen.

Peking reagiert mit Militärübung auf US-Besuch in Taiwan

Als Reaktion auf den Besuch eines hochrangigen US-Diplomaten in Taiwan hat Peking eine Militärübung in der Region gestartet. Bei den Kampfübungen in der Nähe der Taiwanstraße handele es sich um eine legitime und notwendige Maßnahme, um auf die aktuelle Situation zu reagieren, sagte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums heute. Der Besuch von Keith Krach, einem hohen Vertreter des US-Außenministeriums, hatte bereits zuvor zu neuen Spannungen zwischen Peking und Washington geführt. China sei entschieden gegen jede Form des offiziellen Austauschs zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan, hatte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums am Donnerstag zeitgleich mit der Ankunft des US-Politikers gewarnt.

Entscheidung zu Tiktok kommt bald

Proteste gegen Lockdown in Israel

Im Poker um die Zukunft der populären Video-App Tiktok in den USA hat Präsident Donald Trump eine rasche Entscheidung angekündigt. Die US-Regierung sprach mit dem Software-Konzern Oracle und dem Supermarkt-Riesen Walmart, die beide bei Tiktok einsteigen sollen, sagte Trump. Er schätze,sei auch immer noch dabei, sagte der Präsident überraschend. Der Software-Riese hatte über einen Kauf des Tiktok-Geschäfts in den USA und anderen Ländern verhandelt, teilte vor wenigen Tagen aber mit, dass sein Angebot vom chinesischen Tiktok-Besitzer Bytedance abgelehnt worden sei.

In Israel sind Hunderte Menschen gegen den zweiten Corona-Lockdown auf die Straße gegangen. Bis zu 400 Demonstranten versammelten sich in Tel Aviv, um gegen die neuen Beschränkungen zu demonstrieren. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warb unterdessen in einer Fernsehansprache um Verständnis. Das Gesundheitssystem habe die rote Fahne gehisst, sagte Netanjahu über Warnungen der Kliniken vor stark steigenden Patientenzahlen. Israel hatte in den vergangenen zwei Wochen die zweithöchste Infektionsrate weltweit verzeichnet. Am Mittag, nur wenige Stunden vor dem Beginn des jüdischen Neujahrsfests Rosch Haschana, tritt daher ein zweiter landesweiter Lockdown in Kraft. Die neuen Beschränkungen sollen drei Wochen gelten.

Drosten warnt vor Corona Zuspitzung in Deutschland

Mit Blick auf die verschärfte Corona-Lage in einigen anderen europäischen Ländern hat der Virologe Christian Drosten vom bundeseigenen Robert-Koch-Institut vor einer ähnlichen Entwicklung in Deutschland gewarnt. Angesichts der derzeit in Deutschland gemeldeten Neuinfektionen müsse man sich klarmachen, dass man, wenn man die Kurven übereinanderlege, etwas hinterherhinke hinter Spanien und Frankreich und England. Drosten betonte, dass man sich aber auch nicht vormachen sollte, in Deutschland werde sich das alles ganz anders entwickeln.

The Batman-Dreh läuft nach Pause wegen Corona-Fall wieder an

Die Dreharbeiten zu „The Batman“ in England sind nach einer Corona-Quarantäne wieder angelaufen. Dies teilte das Studio Warner Bros. nach Berichten von US-Medien mit. Nach einem positiven Covid-19-Test am Set war der Shoot am 3. September gestoppt worden. Ein Mitglied des Produktions-Teams sei positiv getestet worden und befinde sich in Quarantäne, hieß es damals. Warner Bros. machte aber keine Angaben über die infizierte Person. Der Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle soll im Oktober 2021 in die Kinos kommen.