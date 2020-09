Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen überschätzt – Österreichischer Immunologe

Impfstoffe gegen Coronavirus sind dem österreichischen Immunologen und Genetiker, Josef Penninger, zufolge überschätzt. Die Medikamente würden schneller erscheinen. Dies sagte er in einem Interview mit der Agentur RIA Novosti.

Penninger, der das größte Life Science Institute an der University of British Columbia leitet, und sein Team haben bereits ein Heilmittel gegen das Coronavirus entwickelt, das derzeit klinische Tests durchläuft, darunter auch in Russland.

Nach seiner Ansicht würden Medikamente viel schneller erscheinen als Impfstoffe. Die Impfstoffe seien überbewertet, eine große Anzahl von Menschen müsste geimpft werden – dabei sei die Wirksamkeit von Impfstoffen noch nicht wirklich bekannt.

Es sei klar, so Penninger, dass Impfstoffe erscheinen, aber es sei unklar, ob sie wirklich gute Impfstoffe sein würden. Man müsse. Und daher seien die Medikamente sehr wichtig, denn sie könnten auch die Entwicklung von Impfstoffen in aller Ruhe ermöglichen.

Er wies darauf hin, dass mehrere existierende Medikamente und Methoden ihre Effektivität bei der Behandlung von Coronavirus-Erkrankungen wie Dexamethason, Plasmatherapie und Remdesivir gezeigt hätten.

Es gebe einige Berichte über kleine Erfolge in dieser Hinsicht, allerdings brauche man sicherlich Medikamente, die viel besser funktionieren, unterstrich der Wissenschaftler.

