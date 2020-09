„Wusste nicht, wie man spricht“ – Nawalny schildert seinen Genesungsprozess

Der Kremlkritiker und Blogger Alexej Nawalny hat in einem Instagram-Beitrag über seine Behandlung in der Universitätsklinik Charité und seinen derzeitigen Zustand berichtet. Demnach hat er noch einige Schwierigkeiten im Alltag – doch soll er sich auf Instagram wieder bestens zurechtfinden.

Gleich zu Beginn des Beitrags beschreibt Nawalny seine Schwierigkeiten im Krankenhausalltag – wie etwa den Umgang mit seinem Handy. Letzteres sei in seinen Händen nutzlos wie ein Stein. Auch das Befüllen eines Wasserglases sei ein richtiges Abenteuer – aber dies seien nur Kleinigkeiten im Vergleich zu den Problemen, mit denen er noch vor Kurzem zu kämpfen gehabt habe.

„Ich habe noch vor Kurzem die Menschen nicht erkannt und wusste nicht, wie man spricht. Jeden Morgen kam der Arzt zu mir und sagte: Alexej, ich habe eine Tafel mitgebracht. Lassen sie uns überlegen, welches Wort wir darauf schreiben. Das brachte mich zur Verzweiflung, denn ich wusste zwar, was der Arzt von mir will, aber verstand nicht, woher ich die Wörter nehmen soll“, schildert Nawalny.

Darüber hinaus habe er nicht gewusst, was er tun müsse, damit die Wörter etwas bedeuten, so der Blogger weiter. Das alles sei für ihn äußerst problematisch gewesen. „Wie ich meine Verzweiflung ausdrücken soll, wusste ich übrigens auch nicht, also schwieg ich einfach. Und hiermit beschreibe ich nur die spätere Phase, an die ich mich noch selbst erinnere.“

Ferner verriet er Näheres über seinen derzeitigen Zustand. Demnach zittern seine Beine beim Treppensteigen, doch laut Nawalny alles halb so schlimm. Wenn er nun eine Treppe sehe, denke er sich Folgendes: „Oh, eine Treppe! Man läuft sie hoch. Ich sollte jedoch lieber den Fahrstuhl nehmen". Früher hätte er jedoch nur dagestanden und vor sich hingeschaut, so Nawalny weiter.

Laut Nawalny wird es noch viele Probleme zu lösen geben, aber die großartigen Ärzten der Charité haben das größte bereits gelöst.

„Sie haben mich aus einem ‚technisch lebenden Meschen’ in jemanden verwandelt, der alle Chancen hat, wieder zu der höchsten Form eines Lebewesens der modernen Gesellschaft zu werden – zu einem Menschen, der in der Lage ist, auf Instagram zu scrollen, und der ohne groß nachzudenken weiß, wie man einen Like gibt“, so Nawalny ironisch.

Nawalny auf dem Weg der Besserung

Der russische Blogger Alexej Nawalny erlitt am 20. August auf einem Flug von Tomsk nach Moskau einen Zusammenbruch, woraufhin das Flugzeug unverzüglich in Omsk landete. Er wurde in ein Omsker Krankenhaus gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt. Der 44-Jährige wurde später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt.

Anfang September berichtete die Charité, dass sich Nawalnys Zustand verbessert habe. Er sei aus dem künstlichen Koma geholt und vom Beatmungsgerät getrennt worden, hieß es. Am 15. Septemberwurde im Instagram-Account von Nawalny das erste Foto von ihm nach dem Erwachen aus dem Koma veröffentlicht. Er gab an, am Tag zuvor den ganzen Tag selbständig geatmet zu haben.

Die Bundesregierung hatte am 2. September nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der „Nowitschok“-Reihe vergiftet worden sei. Die Ergebnisse dieser Überprüfung sollen unter anderem durch Speziallabore in Frankreich und Schweden bestätigt worden sein.

Moskau bezweifelt die Behauptung der Bundesregierung und will Informationen darüber erhalten, welche Substanz genau bei dem Oppositionellen gefunden wurde. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hatte deshalb Ende August ein Rechtshilfegesuch an Deutschland gerichtet. Die Berliner Senatsjustizverwaltung gab inzwischen bekannt, dem Rechtshilfeersuchen der russischen Behörden nachzukommen.

mka/gs