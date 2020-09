Russland nimmt Luftverkehr mit vier Ländern wieder auf

„Für Bürger von vier Ländern - Weißrussland, Kasachstan, Kirgistan und Südkorea - werden die coronabedingten Einschränkungen für die Einreise nach Russland aufgehoben. Die entsprechende Verordnung wurde von der Regierung gebilligt“, heißt es.

Russische Staatsbürger könnten wiederum ungehindert in jedes dieser Länder fliegen.

Die Flüge sollen einmal wöchentlich erfolgen. Die Wiederaufnahme des Luftverkehrs mit Nursultan, der Hauptstadt Kasachstans, Bischkek, der Hauptstadt Kirgistans, und Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands, sei für den 21. September, mit Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, für den 27. September geplant.

Russland stellte Luftverkehr mit anderen Ländern ein

Am 27. März hatte Russland wegen der Coronavirus-Pandemie die regulären Flugverbindungen sowie den Luftcharterdienst mit anderen Staaten eingestellt.

Eine Ausnahme wurde dabei für die Flüge gemacht, bei denen es darum geht, dass russische Bürger bzw. Ausländer aus vom Coronavirus stark betroffenen Ländern bzw. aus Russland ausgeflogen wurden. Dabei hatten Vertreter der russischen Behörden mehrmals darauf verwiesen, dass die Grenzöffnung von der epidemiologischen Lage abhängen werde.

Am 1. August nahm Russland den Luftverkehr mit anderen Ländern allmählich wieder auf. Vorerst waren Flüge zwischen Russland und drei Ländern - Großbritannien, die Türkei und Tansania - möglich. Am 15. August nahm Russland den Luftverkehr mit der Schweiz und am 8. September mit Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Malediven wieder auf.

Corona-Fälle in Russland

In den vergangenen 24 Stunden sind in Russland laut offiziellen Angaben 6148 neue Corona-Fälle (Stand: 20.09.2020, 10:30 Uhr, Ortszeit) registriert worden. Die Gesamtzahl der Erkrankten liegt somit bei 1.103.399. Die meisten wurden in Moskau (276.493) gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 860 Fällen im Vergleich zum Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in Russland 79 Patienten ums Leben. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf 19.418. An einem Tag sind 2895 Corona-Kranke genesen. Insgesamt gelten 909.357 Personen als geheilt. Demnach sind in Russland derzeit 174.624 Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt, 3174 mehr als am Vortag. Im ganzen Land wurden bisher mehr als 42,8 Millionen Tests durchgeführt.

ns/sna/ae