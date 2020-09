Proteste in Belarus: Mobilfunkanbieter reduziert Internetgeschwindigkeit

Der Mobilfunkbetreiber A1 hat nach eigenen Angaben am Sonntag die Geschwindigkeit der Internetverbindung in der weißrussischen Hauptstadt Minsk auf Anordnung der zuständigen Behörden heruntergeschraubt.

Am Sonntag veranstalten die Gegner des derzeitigen Präsidenten Alexander Lukaschenko eine weitere Protestkundgebung in Minsk, die nicht von den Behörden genehmigt ist. Strafverfolgungsbeamte haben bereits einzelne Personen festgenommen.

Probleme mit dem mobilen Internet wurden letzten Wochen in der belarussischen Hauptstadt regelmäßig sonntags festgestellt, wenn die größten ungenehmigten Protestaktionen stattfinden. Auf dies Weise sollen die Protestierenden daran gehindert werden, ihre Aktivitäten über die sozialen Netzwerke zu koordinieren.

„In Übereinstimmung mit einer Anordnung der zuständigen Behörden wurde die Bandbreite des mobilen Internets in Minsk am 20. September reduziert. Die Erfüllung dieser Anforderung führt zu einer Verschlechterung der Qualität des Datenübertragungsdienstes oder zur vorübergehenden Nichtverfügbarkeit des Dienstes“, heißt es in einer Twitter-Mitteilung des Mobilfunkbetreibers.

Die Nutzer würden über die Wiederherstellung des korrekten Zugangs informiert, „sobald es möglich ist“.

Via Facebook teilte der Mobilfunkanbieter mit, dass am Sonntag in Minsk „im Rahmen der von den zuständigen Staatsorganen ergriffenen Maßnahmen zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit“ der Zugang zum Internet eingeschränkt worden sei, was eine Verschlechterung der Qualität des Funktionierens der Dienste für die Abonnenten zur Folge gehabt habe. „Wir bedauern die Situation“, heißt es in einer Facebook-Mitteilung des Unternehmens.

Landesweite Massenproteste der Opposition, die die Wiederwahl des langjährigen Staatschefs Alexander Lukaschenko bestreitet, dauern in Belarus seit dem 9. August an.

asch/sna/ae