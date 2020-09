NRW-Landtag arbeitet Hacker-Attacke auf Düsseldorfer Uniklinik auf

Der Hacker-Angriff auf die Düsseldorfer Uniklinik, der zu andauernden Einschränkungen für Patienten geführt hat, soll weiter im nordrhein-westfälischen Landtag aufgearbeitet werden. Am Mittwoch wird ein Bericht des Justizministers im Rechtsausschuss erwartet, in der Woche darauf will die SPD-Fraktion mehr über das Einfallstor der Hacker erfahren.