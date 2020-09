Teenagerin täuscht jahrelang Hirntumor vor – und stirbt dann tatsächlich

Mit 17 Jahren kam die angeblich an einem Hirntumor leidende Meghan Bhari in die Schlagzeilen. Sie erhielt prominente Unterstüzung und hohe Spenden für ihre Behandlung – das alles entpuppte sich jedoch als Riesenschwindel. Schließlich verstarb die junge Frau im Alter von nur 23 Jahren – doch nicht an Krebs.