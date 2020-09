Spanien setzt Armee gegen Corona in Madrid ein

Die spanische Regierung will im Kampf gegen das Coronavirus in Madrid auch die Armee einsetzen. Die Soldaten sollen bei Kontrollen und Desinfektionsmaßnahmen helfen. Das teilten der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso nach ihrem Treffen am Montag mit.

Madrid benötige einen Sonderplan gegen die Pandemie. Die Regierung könne unter anderem mit Test- und Desinfektionsmitteln, Logistik und Verstärkung der Krankenhauskapazitäten helfen, sagte Sánchez auf einer Pressekonferenz mit Ayuso.

Die Hilfe umfasse auch Soldaten, Ärzte und Polizeikräfte, die die COVID-19-Arbeitsgruppe in ihrer ersten Sitzung am Montagabend noch genauer bestimmen solle.

Ayuso stellte klar, dass Soldaten die Einhaltung der Anti-Corona-Regeln in der Hauptstadt kontrollieren sowie Desinfektionsmaßnahmen durchführen würden. Die Regionalpräsidentin sprach sich für Corona-Tests im Flughafen Madrid-Barajas aus. „Wir müssen uns schützen“, sagte sie.

In 37 Gebieten der Autonomen Gemeinschaft Madrid sind am Montag drastische Anti-Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Diese Gebiete dürfen nun nur noch für dringende Angelegenheiten - etwa für den Weg zur Schule oder zum Arzt - verlassen werden. Von den Beschränkungen, die zunächst 14 Tage gelten sollen, sind etwa 855.000 Menschen, hauptsächlich in ärmeren Vierteln betroffen.

Am Sonntag hatten Tausende Menschen in Madrid gegen diese Maßnahmen protestiert. Auch am Montag gab es Proteste vor der Residenz der Regionalregierung der Autonomen Gemeinschaft Madrid, als sich dort Sánchez und Ayuso trafen.

