Geheimnis um mysteriöse Flüssigkeit aus dem uralten chinesischen Grab gelüftet

Chinesische Wissenschaftler haben nun herausgefunden, welche mysteriöse Flüssigkeit in dem 2000 Jahre alten Bronzekrug enthalten war, der im Mai bei den Ausgrabungen eines uralten Grabes gefunden worden war. Darüber berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag.

Die Studie ergab, dass das Gefäß ein alkoholhaltiges medizinisches Getränk enthielt. Experten zufolge wurde diese Mischung verwendet, um Blutungen zu stoppen und Entzündungen zu heilen.

Nun wollen die Wissenschaftler den Fund noch genauer unter die Lupe nehmen, um mehr über die, aus denen das Getränk hergestellt wurde, und denzu erfahren.

Das Grab wurde bei der Rekonstruierung von Elendsvierteln in der Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan gefunden. Vorläufigen Analysen zufolge soll es in der Zeitperiode zwischen Ende der Qin-Dynastie (221-207 v. Chr.) und Anfang der Han-Dynastie (bis zum achten Jahr unserer Zeitrechnung) entstanden sein, hieß es.

In dem Grab könnte nach der Meinung von Experten ein Beamter bestattet worden sein. Neben dem Bronzekrug lagen ein Kessel, mehrere Schalen, Schwerter aus Nephrit und Eisen sowie andere Artefakte.

om/ae