WHO: Zahl der Corona-Neuinfektionen auf Rekordhoch

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine globale Rekord-Zunahme an Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen Woche gemeldet. So waren vom 14. bis 20. September weltweit knapp zwei Millionen neue Fälle nachgewiesen worden.

Genau waren es 1.998.897 neue Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV2, 36.764 Erkrankte sind ums Leben gekommen. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle ist im Vergleich zu der zweiten September-Woche um sechs Prozent gestiegen. Gleichzeitig ging aber die Sterberate um zehn Prozent zurück.

Am vergangenen Samstag hat auch Deutschland mit 2297 neuen Corona-Infektionenseit April erreicht. Besonders kritisch ist die Lage in Bayern. So hat der Krisenstab der Stadt München wieder Beschränkungen im öffentlichen und privaten Leben sowie die Maskenpflicht an bestimmten öffentlichen Orten eingeführt.

om/ae