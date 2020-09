Maas isoliert – nun Altmaier „vorsorglich“ in häuslicher Quarantäne

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat am Mittwoch via Twitter bekanntgegeben, dass er sich sicherheitshalber in Quarantäne begeben hat.

Er habe am Nachmittag erfahren, dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers ein positives Corona-Testergebnis aufgewiesen habe. „Ich habe mich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben“, sagte der Minister. „Ich wurde am Freitag negativ getestet, es geht mir sehr gut.“

Maas in Corona-Quarantäne

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte sich am Mittwoch ebenfalls in Corona-Quarantäne begeben. Einer seiner Personenschützer ist laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes mit dem Virus infiziert.

Das Auswärtige Amt prüfe nun in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, ob und inwieweit weitere Personen betroffen sein könnten und welche Maßnahmen dann zu treffen seien. Die Länge der Quarantäne von Maas blieb zunächst unklar.

