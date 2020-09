Militärische Auseinandersetzung in Bergkarabach: Aserbaidschanischer Panzer fängt Feuer – Video

„Ein weiterer Schlag gegen aserbaidschanische Militärtechnik“, schrieb die Pressesprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums, Schuschan Stepanjan, zu dem Video.

Das armenische Verteidigungsministerium veröffentlichte bereits zuvor ein Video, das die Vernichtung von aserbaidschanischen Panzern an der Berührungslinie in Bergkarabach zeigt.

Das Verteidigungsministerium Aserbaidschans erklärte am Sonntag, dass die armenischen Streitkräfte Ortschaften an der Berührungslinie in Bergkarabach beschossen hätten. Es seien Luft- und Raketenangriffe erfolgt, zwei Hubschrauber und drei Drohnen Aserbaidschans seien abgeschossen worden. Demnach soll es Verletzte unter den Zivilisten geben.

Gegenschlag vonseiten Aserbaidschans

Der aserbaidschanische Präsident, Ilcham Alijew, bezeichnete den Angriff als eine weitere militärische Provokation Armeniens. Aserbaidschan werde das Vorgehen Armeniens nicht unbeantwortet lassen, so Alijew weiter. Die aserbaidschanischen Streitkräfte leiteten daraufhin eine Gegenoffensive ein.

Armenien verkündete wegen der Zuspitzung der Lage den Kriegszustand und eine allgemeine Mobilmachung. Der Botschafter Armeniens in Russland, Wardan Togonjan, teilte jedoch mit, Jerewan beabsichtige nicht, weitere militärische Kräfte in die international nicht anerkannte Republik Bergkarabach zu verlegen. Dies sei zurzeit nicht notwendig.

Russland hat inzwischen beide Seiten dazu aufgerufen, das Feuer einzustellen und zu Verhandlungen überzugehen. Auch Österreich zeigte sich über die Situation besorgt und rief zu einem friedlichen Dialog auf.

mka/gs