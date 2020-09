Proteste in Belarus: Polizei setzt Tränengas ein und droht mit Gewaltanwendung

In Minsk findet am Sonntag eine große Protestaktion statt. Die Teilnehmer stehen mit den weiß-rot-weißen Fahnen der Opposition auf der Fahrbahn. Aus den Lautsprechern ertönt Musik, die regelmäßig durch eine Ansprache des Innenministeriums unterbrochen wird. Die Protestler werden informiert, dass sie gegen die Gesetze von Belarus über Massenveranstaltungen verstoßen, und dazu aufgefordert, „Vernunft an den Tag zu legen und sich zu trennen“.

Zudem droht das Innenministerium mit der Anwendung von „körperlicher Gewalt und Sondermitteln“, sollten die Protestierenden der Aufforderung nicht nachkommen.

Polizei in Gomel setzt Tränengas ein

Zuvor hatten die Ordnungshüter in der zweitgrößten weißrussischen Stadt Gomel nach eigenen Angaben Tränengas zur Zerstreuung der protestierenden Menge eingesetzt, da sich einige Protestler „unangemessen“ verhalten hätten. Gegen die Demonstranten seien keine Waffen eingesetzt worden. Die Polizisten hätten technische Geräte benutzt, die einen lauten Knall und einen Lichtblitz beim Einsatz verursachen würden, hieß es aus dem Pressedienst der Polizei.

Protestaktionen der Gegner der Wiederwahl des Staatschefs Alexander Lukaschenko finden am Sonntag in mehreren Städten in Belarus statt. Die größte Veranstaltung hält die Opposition in der Hauptstadt Minsk ab.

asch/sna/ae