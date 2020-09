Im letzten Moment: Gericht setzt drohenden Download-Stopp für TikTok in den USA aus

Die populäre Kurzvideo-App TikTok ist im letzten Moment einem Download-Stopp in den USA entgangen. Kurz bevor TikTok aus den amerikanischen App-Stores von Apple und Google verschwinden sollte, setzte ein Richter die Anordnung der US-Regierung per einstweiliger Verfügung aus.

Somit bekam TikTok mehr Zeit, die Zukunft in den USA ohne Einschränkungen im Betrieb zu sichern. Doch der Countdown für TikTok läuft grundsätzlich weiter: Das Gericht in Washington lehnte am Sonntag den Antrag der Firma ab, auch gegen das zum 12. November drohende Komplett-Aus für die App in den USA vorzugehen.

Die Amerikaner hätten die Anordnung des US-Handelsministeriums mit Anbruch des Montags zu spüren bekommen. Nutzer, die die App bereits auf ihren Smartphones haben, hätten zwar genauso wie bisher auf TikTok zugreifen können. Man könnte die App dann aber nicht mehr neu herunterladen.

Die Seiten sollen sich nun auf einen Zeitplan für das weitere Vorgehen einigen, erklärte der Richter. Das Handelsministerium erklärte, dass es sich der einstweiligen Verfügung beuge, aber sein Vorgehen im Hauptverfahren rigoros verteidigen werde.

Am Donnerstag war bekannt worden, dass TikTok eine einstweilige Verfügung gegen das Vorgehen des Handelsministeriums beantragt hatte. Der Schaden durch den Download-Stopp wäre nicht wiedergutzumachen, argumentierte das chinesische Unternehmen

US-Regierung sieht TikTok als Sicherheitsrisiko

Die populäre Video-Plattform war von dem chinesischen Internet-Unternehmen Bytedance entwickelt worden. US-Präsident Donald Trump hatte die App als Sicherheitsrisiko bezeichnet, weil chinesische Behörden seiner Ansicht nach über die App Zugriff auf die Daten von US-Bürgern bekommen könnten.

Mit zwei Anordnungen legte Trump die Basis für das Aus der App in den USA. Zum 12. November darf Bytedance demnach keine Daten von US-Nutzern mehr halten und keine Infrastruktur mehr in den USA betreiben. TikTok und Bytedance argumentierten vergeblich, dass Daten von US-Nutzern in den USA gespeichert würden und nicht nach China gingen.

Einstieg von US-Konzernen – unklare Angaben zu Anteilen an neuer Firma

Die Lage um TikTok ist unklar. Trump hatte zwar bereits verkündet, dass er einen grundsätzlichen Deal abgesegnet habe, der den Fortbestand von TikTok in den USA durch den Einstieg der US-amerikanischen Konzerne Oracle und Walmart sichern solle. Doch seitdem gab es widersprüchliche Angaben dazu, ob die neuen US-Partner oder Bytedance die Mehrheit am globalen TikTok-Geschäft halten sollen – und der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung verzögerte sich immer weiter.

Trump hatte betont, dass US-Investoren die Kontrolle bei TikTok bekommen würden. Aus den Mitteilungen des Software-Konzerns Oracle und des Supermarktriesen Walmart geht jedoch hervor, dass sie nur 20 Prozent an der neuen Firma TikTok Global halten werden. Laut Medienberichten wird der bisherige Eigentümer, der chinesische Konzern Bytedance die restlichen 80 Prozent behalten. In US-Regierungskreisen wurde zugleich argumentiert, dass man von einer US-Kontrolle sprechen könne, weil amerikanische Risikoinvestoren ihrerseits 40 Prozent an Bytedance hielten.

Begründung der Sicherheitsrisiken geschwärzt

Die US-Regierung bekräftigte vor Gericht ihre Position, dass TikTok viele Daten von US-Nutzern sammele – und aus ihrer Sicht die Gefahr bestehe, dass sich chinesische Behörden Zugriff auf diese verschaffen. Einige Passagen in den Dokumenten sind geschwärzt. Dazu gehört auch die Begründung dafür, warum die US-Regierung trotz der Zusicherung, dass Daten amerikanischer Nutzer in den USA gespeichert würden, weiter Risiken sehe.

