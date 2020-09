Arbeitsplatzmodell der Zukunft? - Überwachung beim Home-Office

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich die Arbeitswelt spürbar verändert. Viele Dinge, die vorher nicht zur Debatte standen, sind möglich und notwendig geworden, allen voran die Arbeit im Homeoffice. Für viele funktioniere das überraschend gut und könnte auch für die Zeit nach Corona ein brauchbares Modell bleiben. Doch sind die Mitarbeiter am heimischen PC genauso effizient wie im Großraumbüro? Erste Erhebungen deuten an, dass die Arbeitsleistung in den eigenen vier Wänden nicht leidet, aber für manchen Arbeitgeber gilt dennoch der Spruch: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Da überrascht es nicht, dass seit dem Frühjahr 2020 die Nachfrage nach sogenannten Tracking Tools spürbar gestiegen ist. Die meisten von ihnen wurden in den USA entwickelt und tragen Namen wie „Interguard“, „ActivTrack“, „Timedoctor“, „Enaibe“ oder „Hubstaff“. Manche Unternehmen verpflichten ihre Mitarbeiter, den ganzen Tag in einer Videokonferenz eingeloggt zu bleiben.

Wie diese Woche bekannt wurde, will auch das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis mehr Kontrolle darüber, was seine Mitarbeiter im Homeoffice machen. Grundsätzlich hätten laut Novartis-Personalchef Steven Baert die Mitarbeiter die Wahl, ob sie im Büro oder von zu Hause arbeiten wollten. Um Kontrolle darüber zu haben, was diejenigen, die vom heimischen Computer aus arbeiten, mit ihrer Arbeitszeit anfangen, nutze Novartis jedoch moderne Technologien.

„Wir nutzen Arbeitsplatz-Analytics. Damit können wir messen, ob die Mitarbeiter telefonieren, E-Mails schreiben, in digitalen Meetings sind“, erklärt Baert.

Zusätzlich werde den Mitarbeitern die App „Tignum X“ angeboten, die sie vor Überlastung schützen solle, indem sie ihnen Pausenzeiten vorschlage. Sowohl die App, als auch die Nutzung von Arbeitsplatz-Analytics seien freiwillig, betont Novartis-Personalchef Baert. Bisher hätten aber nur drei Prozent der Mitarbeiter die Datenerhebung abgelehnt.

Die Diskussion um mobiles Arbeiten und Arbeiten von zu Hause ist nicht ganz neu. Schon 2016 schrieb die „Computerwoche“ über Vor- und Nachteile sowie technische Möglichkeiten für den Arbeitgeber, seine Arbeitnehmer aus der Ferne zu kontrollieren. Der Einsatz von Wearables zur Überwachung der Mitarbeiter sei nicht ohne weiteres zulässig, war da beispielsweise nachzulesen. Eine durchgängige, intensive Überwachung, bei der ein Finger-Sensor Tastenschläge und Mausbewegungen am heimischen Computer aufzeichne und dem Arbeitgeber regelmäßig Screenshots des Computerbildschirms schicke, sei ein so großer Eingriff, dass er ebenfalls nicht vertretbar sei. Auch heute, vier Jahre später, hat sich an der Rechtslage in Deutschland nicht viel geändert. „Es gibt hier eine klare Rechtsprechung“, sagte Arbeitsrechtler Peter Wedde von der Frankfurt University of Applied Sciences gegenüber dem Portal karriere.de. „Eine Totalüberwachung , bei der der Arbeitgeber jeden einzelnen Arbeitsschritt überwachen kann, ist in Deutschland nicht zulässig.“