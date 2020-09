Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Schleswig-Holstein: 70 Jahre alter Inhaber überwältigt Täter

Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein nach Polizeiangaben ein Juweliergeschäft überfallen. Der 70-jährige Geschäftsinhaber konnte den Täter überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, hat sich der Vorfall am Montag gegen 17:00 Uhr ereignet.

Nach derzeitigem Sachstand betrat der Täter, mit einer Pistole bewaffnet und einer Mund-Nasen-Bedeckung maskiert, einen Juwelierladen, in dem sich zu dieser Zeit lediglich der 70-jährige Betreiber befand, und forderte die Herausgabe von Schmuck.

Unter Vorhalt der Waffe sei der Juwelier gezwungen gewesen, Schmuck in einen mitgebrachten Jutebeutel zu legen. Während des Geschehens sei es zu einer Rangelei gekommen. Der Betreiber konnte den Täter überwältigen und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhalten.

Bei dem Überfall wurden beide Männer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus Niedersachsen.

Frühere Überfälle auf Juweliergeschäfte in Deutschland

Immer wieder werden Juweliere in Deutschland Ziel bewaffneter Überfälle, in einigen Fällen wurden Inhaber oder Mitarbeiter verletzt oder kamen ums Leben. Dass die Inhaber daher zum Schutz auch selber über eine Waffe verfügen, ist nicht ungewöhnlich.

Erst am 15. September kam es in der Celler Altstadt zu einem Raubüberfall. Zwei bewaffnete Männer betraten das Juweliergeschäft. In den Geschäftsräumen befanden sich zu der Zeit nur die vermeintlichen Täter und das Inhaberehepaar im Alter von 71 und 72 Jahren. Mehrere Schüsse wurden abgegeben.

Der Juwelier habe einen mutmaßlichen Räuber erschossen und einen weiteren zunächst schwer verletzt, so die Polizei. Der zweite vermutliche Angreifer starb im Krankenhaus.

Im niederrheinischen Moers feuerte 2014 ein von zwei maskierten Männern überraschter Juwelier auf die Eindringlinge, einer der beiden erlag seinen Verletzungen. Bei einem anderen Überfall 2004 in Siegen war es die Frau des Inhabers, die nach einem Gerangel zwischen einem Räuber und ihrem Mann zur Pistole griff. Der Kriminelle wurde angeschossen.

