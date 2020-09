Sandsturm trifft mehrere Regionen in Südrussland – Fotos und Video

Ein Sandsturm hat die Sicht in einer Reihe von Regionen Südrusslands behindert. Ein Video davon ist aus einem Auto aufgenommen worden und im Netz aufgetaucht.

Es zeigt wie entgegenkommende Autos plötzlich aus der Sandwolke auf einer Autobahn in der Region Stawropol fahren. Die Autoren des Videos stellen fest, dass die Sicht auf der Straße nicht mehr als zehn Meter betrage.

Die Hauptverwaltung des Katastrophenschutzministeriums in der Region Stawropol warnte die Bewohner der Region vor der extremen Brandgefahr, die ebenfalls am 1. Oktober erwartet werde. Den Bewohnern wurde geraten, beim Überqueren von Autobahnen vorsichtig zu sein und Ausflüge in die Natur zu vermeiden.

Это не туман, не фильтры. Это ПЫЛЬ.

Какая-то прям песчаная буря в Ростове pic.twitter.com/hMQYOutMGt — Ekaterina Razdorova (@erazdorova) September 30, 2020

​Ein Sandsturm traf auch Rostow-am-Don, berichtet das Portal „Region Online“. „Es war einfach unmöglich, Auto zu fahren, nichts war zu sehen“, zitiert das Portal die Augenzeugen. Der beißende Brandgeruch verschlimmerte die Situation. Wie das Portal berichtete, hat der Wind Pfähle und Stromleitungen niedergeschlagen. Eine ähnliche Situation liege auch in anderen Teilen der Region vor.

