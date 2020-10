Rassistische Chatgruppe bei Berliner Polizei aufgedeckt – Strafverfahren eingeleitet

Die Berliner Polizei hat nach einem Bericht des ARD-Magazins „Monitor“, dem zufolge in einer Chatgruppe von Mitarbeitern der Behörde rassistische Äußerungen vorgekommen sein sollen, ein Strafverfahren eingeleitet. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, seien in der Chatgruppe „disziplinarwürdige und strafbare Inhalte geteilt“ worden.