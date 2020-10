Unterfranken: Polizei warnt vor Falschmeldung über angeblichen Tod eines Mädchens durch Maske

Die Polizei Unterfranken twitterte, dass seit Dienstag Masken-Kritiker in den sozialen Netzwerken Falschmeldungen über den angeblichen Tod eines sechsjährigen Mädchens in Schweinfurt verbreiteten. Als Grund für den mutmaßlichen Tod wird das Tragen einer Maske genannt.

„Schenkt diesen Fake-News bitte keinen Glauben und retweetet sie auf keinen Fall“, hieß es im Twitter-Beitrag.

Seit Dienstag verbreiten Masken-Kritiker auf Social Media #Falschmeldungen über den angeblichen Tod eines 6-jährigen Mädchens in #Schweinfurt.



Schenkt diesen #fakenews bitte keinen Glauben und retweetet sie auf keinen Fall. ‼ #COVID19 #maskenpflicht pic.twitter.com/P9DuHMgPXc — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) October 1, 2020

„Das sind“, so eine Polizeisprecherin am Donnerstag. „Das ist tatsächlich falsch.“

Weder in Schweinfurt noch in der Umgebung sei eine Sechsjährige aus diesem Grund erkrankt oder gar gestorben. Inzwischen hätten sich schon mehrere besorgte Bürger in dem Regierungsbezirk im Norden Bayerns bei der Polizei gemeldet.

„Die Kripo versucht gerade herauszufinden, wer das gestreut hat“, fügte die Sprecherin hinzu.

ak/dpa/mt