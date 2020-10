McGuinness soll neue EU-Kommissarin werden

Abgeordnete mehrerer Fraktionen hatten nach einer Anhörung im Währungs- und Wirtschaftsausschuss des Parlaments die 61-Jährige positiv bewertet. Die Irin soll in der EU-Kommission von Ursula von der Leyen derzeit für die Regulierung des Finanzmarktes verantwortlich sein. Nach dem Rücktritt des Handelskommissars Phil Hogan Anfang September hatte von der Leyen ihr Team neu profiliert.

„Wir Grünen im Ausschuss für Wirtschaft und Währung unterstützen sie bei ihrer Kandidatur mit großer Mehrheit“, sagte der deutsche Abgeordnete Sven Giegold am Freitag.

gehört zu der christdemokratischen Parteienfamilie EVP, die gerade mitgeteilt hat, dass McGuinness sich gut präsentiert habe. Liberale und Sozialdemokraten hatten sich auch zufrieden gezeigt.

Die Fraktionsvorsitzenden werden auf der Basis der Empfehlung des Ausschusses nun entscheiden müssen, ob McGuinness wieder in den Ausschuss aufgenommen werden soll. Wenn nicht, so soll dann die designierte EU-Kommissarin vom Plenum des EU-Parlaments am Dienstag bestätigt werden.

Vor ihrer Karriere im Europaparlament war McGuinness als Journalistin tätig, und zuletzt fungierte sie als Vizepräsidentin des Europaparlaments.

ek/mt/dpa