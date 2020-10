Braunschweiger Politiker angegriffen: Polizei will Zeugen vernehmen

In Braunschweig sollen Angehörige des rechten Spektrums in der Nacht zum Sonntag einen Lokalpolitiker angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei erhielt der Vorsitzende der Satirepartei „Die Partei“ einen Faustschlag ins Gesicht. Außerdem wurde sein Mobiltelefon beschädigt. Die Polizei will nun Zeugen vernehmen.