Mutmaßlicher Mord an Mädchen in Kita in NRW – Erzieherin angeklagt

Nach dem mutmaßlichen Mord an einem dreijährigen Mädchen in einer Kita im nordrhein-westfälischen Viersen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine 25 Jahre alte Erzieherin erhoben.

Der Frau werde Mord und neunfache Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach an Mittwoch.

Die Beschuldigte habe nichts zu den Vorwürfen gesagt. Die „Rheinische Post“ hatte zuerst über die Anklage berichtet.

Hintergrund

Das Mädchen namens Greta war am 21. April von einem Notarzt wegen Atemstillstands aus dem Kindergarten ins Krankenhaus gebracht worden. Das Kind starb am 4. Mai, einen Tag nach seinem Geburtstag.

Die Erzieherin wurde am 19. Mai festgenommen und wurde in die Untersuchungshaft geschickt. Sie hat den Ermittlern zufolge von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Sie soll zuvor auch in Kitas in Krefeld, Kempen und Tönisvorst jeweils ein Kind attackiert haben, so dass die Kinder mit Atemwegsproblemen reagierten und teils leblos wirkten.

ak/dpa