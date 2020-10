Ein Jahr nach dem Anschlag: Halle gedenkt der Opfer

Die „Kundgebung gegen Antisemitismus und rechten Terrorismus” soll am Mittwoch, den 7. Oktober, in der deutschen Stadt Halle stattfinden, ein Jahr nach dem tödlichen Terroranschlag auf eine Synagoge.

Seit Juli läuft vor dem Oberlandesgericht Naumburg der Prozess um den Anschlag. Der Angeklagte, der 28-jährige Sachsen-Anhalter Stephan Balliet, gestand zu Prozessbeginn, am 9. Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht zu haben, die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten.

Darin feierten gerade 52 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Der Attentäter scheiterte jedoch an der Tür, erschoss daraufhin eine Passantin, die zufällig an der Synagoge vorbeikam, und später einen jungen Mann in einem Dönerimbiss.

