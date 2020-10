Erste Laborergebnisse zur Wirksamkeit von Impfstoff „Sputnik V“ für November erwartet

„Etwa 450 Menschen wurden bereits mit den beiden Komponenten geimpft, am 21. Tag nach der Impfung wird ihnen dann Blut entnommen (…) Wir werden also Anfang November erste Laborergebnisse haben, auf deren Grundlage ein Urteil über die Wirksamkeit möglich ist“, sagte der Direktor des Gamaleja-Instituts.

Hinsichtlich der unterschiedlichen Altersgruppen verwies Ginzburg darauf, dass das Immunsystem bei älteren Menschen langsamer auf den Impfstoff reagiere, als dies bei jüngeren Menschen der Fall sei. Nebenwirkungen schloss er jedoch weitgehend aus.

„Es ist möglich, dass ältere Menschen weniger gut auf die Impfungen ansprechen werden, weil das Immunsystem nicht mehr so gut reagiert. In Bezug auf Nebenwirkungen wird es also kaum andere geben. Wir müssen aber noch das Ende der Studie abwarten“, sagte Ginzburg.

Sputnik V

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleya-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand angewendet werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

mka/gs