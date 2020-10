Fall George Floyd: Angeklagter Polizist kommt für eine Million US-Dollar Kaution frei

Der wegen Mordes an George Floyd angeklagte ehemalige Polizeibeamte von Minneapolis, Derek Chauvin, ist gegen Kaution aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden. Dies meldet am Donnerstag Reuters unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, hinterlegte Chauvin eine Kaution in Höhe von eine Million Dollar.

Der einstige Polizeibeamte durfte zwischen einer bedingungslosen Kaution im Wert von 1,25 Millionen US-Dollar und einer einer Million US-Dollar hohen Kaution mit Bedingungen wählen. Zu den Bedingungen, die bei seiner Kautionsanhörung gestellt wurden, gehörten das Verbot, in der Strafverfolgung zu arbeiten und Kontakt mit Floyds Familie aufzunehmen. Chauvin ist außerdem verpflichtet, alle Lizenzen oder Genehmigungen für Schusswaffen abzugeben.

Chauvin wurde wegen Mordes und Totschlags zweiten und dritten Grades an dem Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai angeklagt. Auf einem Video war zu sehen, wie der damalige Polizeibeamte fast neun Minuten lang Floyd mit seinem Knie auf dem Hals auf den Boden gedrückt hielt.

Chauvins Mitangeklagten, Thomas Lane und J. Alexander Keung waren bereits im Juni gegen Kaution aus dem Gefängnis entlassen worden. Tou Thao, der letzte von insgesamt drei Cauvins Mitarbeitern, denen Beihilfe im Fall George Floyd und Totschlag zweiten Grades zur Last gelegt werden, war im Juli auf freiem Fuß.

Proteste nach Tod von George Floyd

Der Afroamerikaner George Floyd war am 25. Mai nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) gestorben. Sein Tod löste eine Welle von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern in mehreren US-Städten aus. In einigen Städten kam es zu Krawallen und Plünderungen.

asch/rtr/tm