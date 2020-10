Elon Musks Tesla-Roadster am Mars vorbeigeflogen – Experte

Das private Elektro-Cabriolet Tesla „Roadster” des „SpaceX”-Gründers Elon Musk, 2018 ins All geschickt, ist in einer Entfernung von 7,41 Millionen Kilometern am Mars vorbeigeflogen. Dies geht aus einer Twitter-Nachricht des berühmten US-amerikanische Astrophysiker Jonathan McDowell von dem Harvard-Smithsonian-Zentrum für Astrophysik hervor.