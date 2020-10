Fast 90 Verletzte bei Brand in südkoreanischem Hochhaus

Bei einem Hochhausbrand in der südkoreanischen Küstenstadt Ulsan sind in der Nacht zum Freitag mindestens 88 Menschen verletzt worden, berichtet DPA unter Berufung auf die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.

Die meisten Menschen seien durch Rauchgasintoxikation oder Wunden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Zu möglichen Todesopfern lagen zunächst keine Angaben vor.

Das Feuer soll um etwa 23.00 Uhr am Donnerstag zwischen dem achten und zwölften Stock ausgebrochen sein und sich dann schnell nach oben ausgebreitet haben. Rund 50 Bewohner seien vor den Flammen in den oberen Teil oder auf das Dach des brennenden Hochhauses geflüchtet.

Die Feuerwehrkräfte der Stadt hätten versucht, die Menschen so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Laut Berichten wohnten Hunderte Menschen in diesem Gebäude. Die Zahl der Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Hochhaus aufhielten, bleibt unklar.

